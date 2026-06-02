Cristiano Ronaldo está neste momento a estagiar com a Seleção. Mas, antes, aproveitou para passar um tempo com a família e ensinar umas «skills» ao filho mais novo.

Num vídeo partilhado por Georgina Rodríguez, mulher do português, o avançado do Al Nassr aparece no quintal a dar «aulas» a Mateo, de oito anos. Cristiano ensina um dos movimentos técnicos característicos do próprio.

Primeiro exemplifica, falando espanhol, depois ajuda Mateo a fazer – que pareceu ter compreendido a lição. «Dicas do GOAT», escreveu Georgina.

Ora veja o momento: