Cristiano Ronaldo
Há 36 min
VÍDEO: Ronaldo dá aula de «skills» ao filho Mateo
Internacional português já quis partilhar a magia com o filho mais novo
TFR
Internacional português já quis partilhar a magia com o filho mais novo
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Cristiano Ronaldo está neste momento a estagiar com a Seleção. Mas, antes, aproveitou para passar um tempo com a família e ensinar umas «skills» ao filho mais novo.
Num vídeo partilhado por Georgina Rodríguez, mulher do português, o avançado do Al Nassr aparece no quintal a dar «aulas» a Mateo, de oito anos. Cristiano ensina um dos movimentos técnicos característicos do próprio.
Primeiro exemplifica, falando espanhol, depois ajuda Mateo a fazer – que pareceu ter compreendido a lição. «Dicas do GOAT», escreveu Georgina.
Ora veja o momento:
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