Cristiano Ronaldo encabeça a lista de atleta com melhor faturação em 2023. O único português entre os 100 atletas que mais faturaram no último ano, com 255 milhões de euros, superou os números do golfista Jon Rahm (188 milhões de euros) e de Lionel Messi (120 milhões de euros).

As contas do Sportico incluem salário, patrocínios e demais verbas provenientes de publicidade. Assim explica-se, por exemplo, a presença de outro golfista nesta lista. Tiger Woods, de 48 anos, apenas participou em três competições no último ano, face a uma operação ao tornozelo e ao pé. Ainda assim, o atleta mais velho deste top-100 acumulou 176 milhões de euros durante a recuperação, à boleia de prémios e patrocínios.

Numa lista dominada por estrelas da NBA (40 no total), e sem representantes femininas, LeBron James surge no quarto lugar, com 116 milhões de euros acumulados. No universo do basquetebol norte-americano, o Los Angeles Clippers é a única equipa com quatro representantes (Russell Westbrook, James Harden, Paul George e Kawhi Leonard).

A investigação do Sportico conclui que os atletas norte-americanos estão em maioria (66), mas os lucros surgem, sobretudo, do investimento saudita.

Além de Cristiano Ronaldo, Neymar, Mané e Benzema, também Novak Djokovic e Carlos Alcaraz – o mais novo da lista, com 20 anos – beneficiaram de prémios desportivos ímpares. No caso destes tenistas, por exemplo, a mera participação numa partida, disputada em dezembro, valeu um prémio na ordem dos sete dígitos.