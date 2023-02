O site francês PopFoot revelou o ranking dos 10 jogadores que marcaram mais golos de pé esquerdo no século XXI, lista que é liderada – sem grande surpresa – por Lionel Messi (581).

Em segundo lugar surge o ex-FC Porto Hulk (219), com o pódio a ser fechado por Mohamed Salah (182).

Ora, Hulk não deixou passar em claro o facto de ser «o único brasileiro na lista» e de apenas ter à sua frente Messi, mas não deixou de destacar… Cristiano Ronaldo.

«Apenas um destro [no top-10], Robozão!», escreveu o brasileiro sobre Cristiano Ronaldo, que surge no oitavo lugar do ranking, com 126 golos, à frente de Olivier Giroud e de Gareth Bale.