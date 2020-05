Georgina Rodríguez continua a mostrar o seu quotidiano com Cristiano Ronaldo e este sábado publicou mais uma fotografia em família.

A modelo partilhou uma imagem do clã Ronaldo na piscina, com várias boias de fantasia, e ninguém falou: além do casal, estavam os quatro filhos, Cristianinho Jr, Alana Martina, Mateo e Eva.

«Andávamos sem nos procurar, mas sabíamos que nos deveríamos encontrar», escreveu Georgina, acompanhado da hashtag 'minha vida'.

Refira-se que o internacional português regressou esta semana aos treinos na Juventus, depois de ter cumprido uma quarentena de 14 dias no regresso a Itália, depois de um longo período em que esteve na Madeira.