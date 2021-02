Entrevistada pela Sportweek, Georgina Rodríguez contou como é viver com Cristiano Ronaldo, ela que namora com o internacional português desde 2017.

A modelo de 27 anos deixou elogios à mentalidade do avançado e revelou o que mudou na sua vida desde que se juntou a CR7.

«Dividimos o ginásio porque só temos um em casa. Aprendi muito com ele, ele ensina-me e motiva-me. (…) Eu já era uma mulher saudável e que praticava desporto, mas hoje, graças a ele, sinto-me ainda melhor. No início tinha vergonha de treinar com ele, afinal estamos a falar do Cristiano Ronaldo. Mas depois tudo mudou», começou por dizer.

Georgina deu depois alguns detalhes do dia a dia com Ronaldo em casa: «O Cristiano não pode ir ao supermercado. Mas ultimamente, graças ao uso das máscaras [por causa da covid-19], temos conseguido algumas vezes ir às compras.»

«Também não cozinha. (…) Temos um chef e às vezes eu cozinho. E na nossa casa trocar uma lâmpada é impossível, temos tetos tão altos… Se fosses o Cristiano Ronaldo, trocavas uma lâmpada a seis metros de altura? É melhor não. Ele foca-se no futebol, a grande paixão», acrescentou.

«O Cristiano é muito maduro. Obviamente se um jogo não corre bem não é um raio de sol, mas ele sabe que o futebol é assim. Às vezes ganha-se e outras perde-se. Ele surpreendeu-me completamente. (…) É muito autocrítico, responsável e adora o que faz», atirou.