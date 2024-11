Cristiano Ronaldo e Mr. Beast – agora compinchas no YouTube – divulgaram, na tarde deste sábado, uma nova parceria, desta feita no estádio do Al Nassr. Se o capitão da Seleção Nacional desafiou o youtuber nas lides futebolísticas, Mr. Beast foi mais longe e reuniu várias caras conhecidas do desporto internacional e da internet.

No caso de Mr. Beast, o famoso norte-americano entregou um milhão de euros a um adepto que superou Cristiano Ronaldo.

Promete voltar a «partir a internet», como já escreveu o avançado português.