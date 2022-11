Titular no Portugal-Gana, Cristiano Ronaldo tornou-se no quinto futebolista jogar em cinco campeonatos do Mundo.

O avançado português, que antes esteve presente nas edições de 2006, 2010, 2014 e 2018, juntou-se ao argentino Lionel Messi - que participou, tal como Ronaldo, em todos os Mundiais desde 2006 - ao alemão Lothar Matthaus (1982, 1986, 1990, 1994 e 1998), e aos mexicanos Rafael Márquez (2002, 2006, 2010, 2014 e 2018) e Antonio Carvajal, o primeiro jogador da história a atuar em cinco Mundiais, de 1950 a 1966.

O avançado português procura fazer história no Qatar, onde pode tornar-se no primeiro jogar a marcar golos em cinco Mundiais.