Foi inaugurado, esta segunda-feira, um museu dedicado a Cristiano Ronaldo, em Hong Kong.

Trata-se do primeiro museu na Ásia dedicado ao futebolista português de 40 anos, num espaço onde é possível acompanhar a carreira como atleta, desde as origens na Madeira até à atual etapa no Al Nassr.

O museu exibe as cinco edições da Bola de Ouro atribuídas a Cristiano Ronaldo, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, assim como camisolas assinadas e chuteiras utilizadas pelo avançado ao longo da extensa carreira.

Conta também com uma réplica da casa onde Cristiano Ronaldo viveu na infância, na Madeira, ilustrando as origens do atleta. As passagens por Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus podem ser acompanhadas através de conteúdo multimédia no museu.

«Não é apenas um museu, mas um destino cultural, que reflete a mentalidade de Cristiano e a sua mensagem de superação», observou Tomás Froes, representante do escritório familiar do jogador, durante a conferência de imprensa de apresentação do museu.