Roberto Martínez, selecionador nacional de Portugal, fez a antevisão do jogo com a Croácia, que decorre neste sábado, no Estádio do Jamor. Em conferência de imprensa com os jornalistas, Martínez foi questionado sobre a integração de Rúben Neves e Cristiano Ronaldo, bem como a mistura de idades na Seleção.

«A experiência é muito importante, pela mistura de talento e sangue novo no balneário. Teremos de gerir a equipa com a experiência de jogadores como Pepe e Cristiano. Ver um jogador fazer a sua estreia no onze inicial, como João Neves e Francisco Conceição, contra a Finlândia, mostra o que está a acontecer no balneário. Os jogadores experientes criam um ambiente onde os jovens acreditam que podem ajudar a equipa», começou por dizer o técnico.

Depois, avaliou o rendimento de Cristiano após uma temporada completa na Arábia Saudita, aos 39 anos. «O Cristiano está a ter desempenhos, no seu clube, muito consistentes. Não há dúvida de que é um marcador incrível. É o sexto Europeu, o único jogador que jogou cinco Europeus. Estamos a falar de um feito único no futebol mundial, e a experiência dele é importante para nós. O Cristiano está preparado para ajudar a equipa e dar tudo o que puder dar. Não há outro jogador no futebol mundial que dê ao balneário o que o Cristiano dá», garantiu.

Portugal defronta a Croácia, no penúltimo desafio de preparação antes do Euro 2024, neste sábado, pelas 17h45.