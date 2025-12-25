Cristiano Ronaldo mostrou um pouco do seu Natal na Arábia Saudita e revelou um vídeo em família, onde aparece na sua mansão a conviver com os seis filhos, num momento captado pela sua companheira Georgina Rodríguez.

Tudo ao som de um dos temas mais tocados em todos os Natais: o clássico «Last Christmas», dos «Wham!», cantado por George Michael, e com direito a uma mensagem para todos os seus seguidores.

«Esperança que se renova, amor que abraça, família que apoia e luz que guia. Feliz Natal», escreveu a estrela da Seleção Nacional e do Al Nassr, horas depois de ter participado no jogo da sua equipa da Champions 2 asiática, onde brilhou com uma assistência incrível para João Félix.