Já depois de muitas reações à retirada oficial de Pepe, chegou uma das mais aguardadas - a de Cristiano Ronaldo. O avançado português deixou uma mensagem nas redes sociais onde expressa «amizade e respeito» pelo antigo colega no Real Madrid e na Seleção Nacional.

«Não existem palavras suficientes para expressar o quanto significas para mim, amigo. Ganhámos tudo o que havia para ganhar em campo, mas a maior conquista é a amizade e o respeito que tenho por ti. És único, meu irmão. Obrigado por tanto», escreveu CR7.

Recorde-se que, na eliminação do Euro 2024, diante da França, os dois capitães e ansiães da Seleção Nacional abraçaram-se no relvado, com Pepe lavado em lágrimas. Terá dito «obrigado por tudo» a Cristiano Ronaldo, já indiciando uma despedida.

Pepe retirou-se aos 41 anos. Partilhou o balneário durante muitos outros com CR7, tendo integrado a Seleção Nacional em 2007. Foi nesse ano que se mudou para o Real Madrid, onde recebeu Ronaldo em 2009. Jogaram juntos até 2017, altura em que saiu para o Besiktas.