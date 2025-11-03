A primeira parte da entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan sai esta terça-feira e um dos temas abordados pelo internacional português é a morte de Diogo Jota... e o porquê de não ter marcado presença no funeral do companheiro de equipa.

Além disso, o avançado do Al Nassr comenta a relação com Georgina Rodríguez e o pedido de casamento, assim como a camisola assinada que enviou a Donald Trump, juntamente com uma mensagem de «paz».

Esta é a segunda vez que Cristiano Ronaldo se disponibiliza para dar uma entrevista a Piers Morgan, após ter falado com o jornalista britânico aquando da sua saída do Manchester United, em janeiro de 2023.

Assista ao excerto da entrevista de Piers Morgan: