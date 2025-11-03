Cristiano Ronaldo
Há 1h e 0min
«Não foste ao funeral de Diogo Jota»: o trailler da entrevista de Piers Morgan a Ronaldo
Internacional português aborda temas variados, como a relação com Georgina Rodríguez ou a camisola autografada para Trump
DIM
Internacional português aborda temas variados, como a relação com Georgina Rodríguez ou a camisola autografada para Trump
DIM
A primeira parte da entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan sai esta terça-feira e um dos temas abordados pelo internacional português é a morte de Diogo Jota... e o porquê de não ter marcado presença no funeral do companheiro de equipa.
Além disso, o avançado do Al Nassr comenta a relação com Georgina Rodríguez e o pedido de casamento, assim como a camisola assinada que enviou a Donald Trump, juntamente com uma mensagem de «paz».
Esta é a segunda vez que Cristiano Ronaldo se disponibiliza para dar uma entrevista a Piers Morgan, após ter falado com o jornalista britânico aquando da sua saída do Manchester United, em janeiro de 2023.
Assista ao excerto da entrevista de Piers Morgan:
RELACIONADOS
Futebolista inglês entre os feridos do ataque com faca num comboio
Sp. Braga em retoma: no Dragão só esbarrou num FC Porto com estrelinha
FIFPro: Nuno Mendes e Vitinha no «Onze do Ano»
VÍDEO: Reaves é o primeiro da história a assistir um «alley oop» para pai e filho
VÍDEO: Mourinho está em todo o lado, a toda a hora: até no refeitório
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS