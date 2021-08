Cristiano Ronaldo pode, na dupla jornada de apuramento para o Mundial 2022, impor um novo recorde numa recheada carreira: ser agora o melhor marcador de seleções da história.

Depois da transferência consumada da Juventus para o Manchester United, Ronaldo está de regresso à seleção, apontando baterias aos jogos com República da Irlanda (quarta-feira, 19h45) e no Azerbaijão (7 setembro, 17 horas). E fá-lo com «orgulho».

«É sempre um orgulho voltar à seleção e representar o nosso país», escreveu o português, nas redes sociais, ao início da noite desta segunda-feira.

Ronaldo igualou o iraniano Ali Daei como o melhor marcador de seleções, com 109 golos, com o bis ante a França no Euro2020. Caso jogue e marque pelo menos um golo, seja contra irlandeses ou contra a nação azeri, o português estabelece uma nova marca num percurso repleto de títulos internacionais e nacionais, coletivos e individuais.