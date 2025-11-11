A grande questão que se coloca é a seguinte: daqui a quanto tempo deixaremos de ver Cristiano Ronaldo a brilhar nos relvados?

Ora, o capitão da Seleção Nacional respondeu a essa pergunta na manhã desta terça-feira. Em vídeochamada numa conferência na Arábia Saudita, no fórum de turismo TOURISE, CR7 revelou que o Mundial 2026 é a última participação na competição.

«Vou fazer 41 anos e acho que nesta grande competição, não sei... É como eu disse, estou a aproveitar este momento», começou por dizer, antes de ser questionado sobre o «pendurar das chuteiras» e o «breve» que falou na entrevista a Piers Morgan.

«Em breve, para mim, significa daqui a 10 anos. Estou a brincar! Estou a aproveitar muito este momento. Quando se chega a certa idade, os meses passam a contar-se rapidamente. Sinto-me muito bem neste momento. Continuo a marcar golos e ainda me sinto rápido e ágil. Estou a desfrutar do meu futebol na Seleção. Mas sejamos sinceros: quando digo em breve, provavelmente será dentro de um ou dois anos», acrescentou.