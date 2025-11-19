Num comentário à presença de Cristiano Ronaldo na Casa Branca, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu que existe uma mudança de posição dos EUA em relação à Arábia Saudita e que o capitão da Seleção Nacional foi importante.

«É uma mudança muito sensível da política americana, por razões que têm a ver aparentemente com a conjuntura. O que nós podemos entender é que aquilo que era, e durante muito tempo foi, a posição de um determinado Estado mudou e agora é uma posição diferente», partilhou, à margem do Encontro PME Inovação, promovido pela COTEC Portugal.

Sobre a posição de Donald Trump, o Presidente de Portugal confessou que a administração do político norte-americano «era uma, continuou com o seu sucessor, agora mudou, é uma opção dos Estados Unidos da América».

«Não me vou pronunciar sobre ela, a posição portuguesa já é conhecida, é a mesma desde há não sei quantos anos».

Em seguida, os jornalistas questionaram o chefe de Estado sobre o possível embaraço que a presença de Ronaldo na comitiva de outro país poderia causar a Portugal.

«Isso diz respeito às condições, que não conheço, dos convites para a Casa Branca. Eu estive numa audiência, chefe de Estado - chefe de Estado, não sei como é que são outro tipo de receções ou de convites em visita de Estado ou fora de visita de Estado», disse.

«O facto de ele ser conhecido no mundo e de ser conhecido a todos os níveis não é uma novidade», apontou, antes de relembrar a visita à Casa Branco, em 2018, e na qual falaram sobre o atleta luso.

«Ele não percebia muito de futebol, mas o filho sabia e gostava de futebol. Ele dizia “o meu filho diz-me que o Ronaldo é um grande jogador”, eu disse “não é um grande jogador, é o melhor jogador do mundo”», finalizou.