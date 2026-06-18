O mundo desabou sobre a Seleção Nacional. Onde, há dois dias, só se ouvia entusiasmo e loucura, agora ouvem-se críticas. A Portugal, claro, e sobretudo a Cristiano Ronaldo. Logo no final do jogo, o Maisfutebol quis ouvir a opinião de alguns jornalistas que acompanharam o Portugal-Congo no estádio, e a verdade é que todos viram mais ou menos a mesma coisa.

«Fiquei bastante desiludido com Portugal. Consideravelmente desiludido. Acho que Portugal sucumbiu à linha de cinco do Congo», começou por dizer Klaus Richmond, da revista Placard, do Brasil.

«Cristiano Ronaldo espantou-me pela forma como ele pouco se movimentou, foi uma presa fácil, diria, para a defesa do Congo. Deu muito poucas opções, reclamou muito, gesticulou muito, mas de facto criou muito pouco espaço.»

Para o jornalista brasileiro, a exibição pobre de Cristiano Ronaldo ficou ainda mais evidente quando se compara com o que Messi e Mbappé tinham feito nas respetivas estreias.

«É curioso ver que no no dia anterior o Messi faz três golos, o Mbappé fez dois e o Cristiano, que esperávamos que entrasse um pouco mordido, ou talvez estimulado, a fazer tão pouco. Parece que estava apático, um pouco estranho ao jogo. Então isso causa preocupação.»

Dan King, jornalista do The Sun, foi mais comedido a distribuir as responsabilidades. Para ele, o jogo de Portugal foi medíocre como um todo, lento, previsível e sem intensidade. Mas mesmo assim, o inglês aponta o dedo também a Ronaldo.

«Fiquei desiludido com Portugal, sim. Achei que foi uma exibição muito medíocre. Pensava-se que, depois de marcarem logo no início, seria uma excelente base para seguir em frente e ganhar o jogo de forma convincente, dando oportunidade a outros jogadores de entrarem em campo, mas não foi isso que aconteceu. Foi tudo demasiado previsível», apontou.

«Mas acho que grande parte da culpa recai sobre o Ronaldo e sobre a falta daquele ponto de referência de que Portugal precisa.

«Ronaldo deixou muito a desejar, mas nenhum dos grandes craques se impôs»

Leonardo Cato, do Estadão, junta-se ao coro de desilusão. Para o brasileiro, o problema não foi apenas individual, foi coletivo: a equipa não esteve em campo. E Ronaldo, em particular, ficou em dívida com os milhares de adeptos, que vieram de todos os cantos do mundo, gastando verdadeiras fortunas, para o ver jogar.

«Cristiano Ronaldo deixou muita desejar. Conformou-se muito em ficar preso na defesa adversária, não conseguiu, praticamente, tocar na bola boa parte do jogo. Acredito que ele ainda tem uma dívida muito grande em relação às expetativas que se têm sobre ele», disse.

«Mas é muito difícil encontrar quem tenha estado ao seu nível hoje na seleção de Portugal. Se o Cristiano não desequilibrasse, eu esperava que o Bruno Fernandes, o Vitinha ou o Bernardo Silva, que até saiu no intervalo, pudessem fazer a diferença, e nenhum deles conseguiu impor-se individualmente.»

Klaus Richmond acrescenta que o problema, agora não é o que passou: é o futuro. E o que Portugal vai fazer depois desta exibição tão pobre.

«A pergunta que nós estamos a fazer no Brasil: será que não vale a pena coloca Cristiano Ronaldo no banco? Será que ele aceitaria a condição não mais de protagonista, mas de um jogador para entrar no segundo tempo, um jogador para compor o plantel? Se virmos o que aconteceu em 2022, eu acho que o Roberto Martínez tem um grande problema em mãos chamado Cristiano Ronaldo», referiu.

«Acho que Portugal é candidatíssimo a ganhar o Mundial, pela qualidade da equipa, mas precisa de uma mudança de rumo. E eu fico um pouco receoso - porque Roberto Martínez sempre defendeu publicamente Cristiano Ronaldo - se ele vai ter pulso para ter essa atitude agora. Será que Martínez conseguiria ir contra a maior estrela do futebol português? Acho difícil e pouco provável.»

CONFIRA AS DECLARAÇÕES DOS JORNALISTAS NA ÍNTEGRA

Klaus Richmond, Placard (Brasil)

Fiquei bastante desiludido com Portugal. Consideravelmente desiludido. Acho que Portugal sucumbiu à linha de cinco do Congo. Cristiano Ronaldo espantou-me pela forma como ele pouco se movimentou, foi uma presa fácil, diria, para a defesa do Congo. Deu muito poucas opções, reclamou muito, gesticulou muito, mas de facto criou muito pouco espaço.

É curioso ver que no no dia anterior o Messi faz três golos, o Mbappé fez dois e o Cristiano, que esperávamos que entrasse um pouco mordido, ou talvez estimulado, a fazer tão pouco. Parece que estava apático, um pouco estranho ao jogo. Então isso causa preocupação. Eu sei que há uma crítica, uma divisão de sentimentos em Portugal sobre o Cristiano Ronaldo histórico, um jogador de recordes, de muitos recordes, mas também um jogador que talvez atrapalhe um pouco a geração tão brilhante que Portugal tem agora, com médios tão talentosos, Nuno Mendes na lateral e jogadores tão bons a pedir para serem protagonistas.

E aí fica a pergunta, uma pergunta que nós estamos fazemos no Brasil: será que não vale a pena colocá-lo no banco? Será que ele aceitaria a condição não mais de protagonista, mas de um jogador para entrar no segundo tempo, um jogador para compor o plantel? Se virmos o que aconteceu em 2022, eu acho que o Roberto Martínez tem um grande problema em mãos chamado Cristiano Ronaldo.

Acho que Portugal é candidatíssimo a ganhar o Mundial, pela qualidade do meio-campo, a qualidade da equipa que tem, porém precisará de uma atitude diferença, de uma mudança de rumo. O próximo jogo tende a ser um jogo fácil, um jogo mais tranquilo, mas o terceiro jogo contra a Colômbia será um jogo complicadíssimo novamente. A Colômbia foi muito forte nas eliminatórias sul-americanas, então todo o cuidado é pouco. Eu só fico um pouco receoso - porque Roberto Martínez sempre defendeu publicamente Cristiano Ronaldo - se ele vai ter pulso para ter essa atitude agora. Assim como o Ancelotti por muito tempo lutou no Brasil para não convocar Neymar, será que Martínez conseguiria ir contra a maior estrela do futebol português? Acho difícil e pouco provável.

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Dan King, The Sun (Inglaterra)

Desiludido com Portugal, sim. Não se pode atribuir toda a culpa ao Ronaldo. Achei que foi uma exibição muito medíocre. Pensava-se que, depois de marcarem logo no início, seria uma excelente base para seguir em frente e ganhar o jogo de forma convincente, dando oportunidade a outros jogadores de entrarem em campo, mas foi tudo demasiado previsível. Grande parte do jogo foi lento, faltou impulso na frente. Mas acho que grande parte da culpa recai sobre o Ronaldo e sobre a falta daquele ponto de referência de que Portugal precisa.

Mas muitos jogadores portugueses estiveram hoje abaixo do habitual, concordo plenamente. E acho que, se olharmos para o meio-campo, olhamos para o João Neves e para o Vitinha. Estes jogadores ganharam a Liga dos Campeões há algumas semanas e estão a jogar contra adversários que jogam pelo Watford ou noutros clubes do género, mas não estão a dominar.

O Bruno Fernandes teve uma excelente época no Manchester United, era suposto estar descansado e pronto para jogar, porque disputou muito poucos jogos, mas não foi nada disso que aconteceu. Acho que, em todo o campo, Portugal ficou aquém das expectativas. Sobretudo no que diz respeito ao golo: onde estava a marcação naquela jogada? Foi muito, muito fraca. Estavam distraídos num canto marcado rapidamente e pagaram o preço.

Portugal ainda é candidato, sem dúvida. No papel têm provavelmente o que se pode considerar o melhor plantel que já tiveram, pelo menos durante a minha vida, e já tiveram alguns plantéis fantásticos. Seria um crime se esta equipa não ganhasse mais um título importante, antes de o Ronaldo se reformar ou antes de mais alguns destes jogadores mais experientes se reformarem.

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Leonardo Cato, Estadão (Brasil)

«Eu esperava um desenvolvimento coletivo muito maior, fosse para jogar para o Cristiano Ronaldo ou para jogar junto dele, com os grandes talentos que Portugal tem no campo. Fiquei um pouco dececionado, principalmente por causa desse coletivo, que eu não vi jogar. Foi bem anulado pelo Congo.

Individualmente, o Cristiano Ronaldo deixou muita desejar, na minha opinião. Acredito que ele se conformou muito em ficar preso na defesa adversária, não conseguiu, praticamente, tocar na bola boa parte do jogo. Acredito que ele ainda tem uma dívida muito grande em relação às expetativas que se tem sobre ele nesse Mundial.

Mas é muito difícil encontrar quem tenha estado ao seu nível hoje na seleção de Portugal. Tem grandes jogadores, principalmente no meio de campo, e eu esperava vê-los mais também. Se o Cristiano Ronaldo não desequilibrasse, eu esperava que o Bruno Fernandes, o Vitinha ou o Bernardo Silva, que até saiu no intervalo, pudessem fazer a diferença, e nenhum deles conseguiu impor-se individualmente»

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Yasmin Torres, ESPN (Brasil)

«Na minha opinião, a seleção de Portugal deixou muito a desejar, principalmente Cristiano Ronaldo. Nós vimos uma reunião global de adeptos aqui hoje em torno do Cristiano. Foi muito difícil encontrar, inclusivamente, adeptos de Portugal. Tinha muitos mexicanos, pessoas de diversos cantos do mundo, mas menos portugueses, e todos a apoiar Portugal.

E o coletivo que eles elogiaram tanto na conferência de imprensa anterior ao jogo, realmente deixou a desejar. Tanto que o resultado fala por si. O Congo superou-se e conseguiu um resultado histórico e inesquecível.

Não acho que acho Cristiano Ronaldo seja um problema, ele ainda é uma solução pela experiência dele e acredito que, pelo facto de ele estar a jogar o último Mundial, também ajuda a motivar o elenco.

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Diego López, do El Gráfico (El Salvador)

«A verdade é que fiquei surpreendido por Portugal não ter vencido. Acho que é uma das favoritas para conquistar este Mundial, a par da França e da Espanha. Têm uma equipa fantástica, mas a seleção do Congo defendeu muito bem. E quando faziam a transição rápida para o ataque, causavam muitos problemas à equipa de Roberto Martínez.

E Portugal teve muitas dificuldades em finalizar. Teve poucas oportunidades e mesmo essas, infelizmente, não conseguiu concretizar. Mas acho que que continua a ser candidata. Já vimos o que aconteceu à Espanha em 2010. Por isso, acho que continua a ser candidata, apesar deste empate.

Vocês estavam aqui, viram todo o estádio a delirar com o Cristiano. Até o carregaram em ombros depois da segunda oportunidade perdida por ele. A verdade é que Cristiano Ronaldo não fez a sua melhor exibição, mas é um dos melhores do mundo. Por isso, vamos sempre esperar o melhor do Cristiano.»