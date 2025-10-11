Renato Veiga, defesa da Seleção Nacional, em declarações na zona mista após a vitória [1-0] frente à República da Irlanda a contar para a qualificação para o Mundial de 2026.

Espera-se dificuldades para a receção à Hungria

«Todos os jogos são difíceis. São os melhores jogadores de cada país. Sabemos que vamos enfrentar mais um adversário complicado. Estamos focados em nós e naquilo que temos de fazer.»

Conquistar o Mundial? Primeiro é preciso a qualificação

«Não é questão de não incomodar [falar sobre a conquista do Mundial]. É uma questão de nós ainda não garantimos a qualificação. Ou seja, não vale a pena estar a pensar em algo que ainda não foi garantido. Temos de pensar jogo a jogo e pensar em garantir a qualificação. Obviamente sabemos das nossas qualidades e estamos seguros do quão bons somos, mas com humildade.»

Ronaldo não tem de pedir desculpa pelo penálti falhado

«Sinceramente nem vi o gesto. Acho que ele agradeceu ao público como sempre. Mas não tem de pedir desculpa de nada por tudo aquilo que já fez pelo futebol português e pelo que ainda faz hoje em dia.»





