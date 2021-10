Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais após a vitória frente ao Qatar (3-0), em encontro particular realizado no Estádio Algarve, no encontro em que bateu mais um recorde, tornando-se no jogador europeu com mais internacionalizações pela sua seleção.

«Os recordes são sempre marcantes, mas aqueles que caem ao serviço da nossa Selecção assumem uma dimensão especial», pode ler-se na publicação, que acompanha fotos da conquista do Campeonato Europeu e da Liga das Nações.

«181 jogos com a camisola das quinas são 181 motivos de orgulho! E marcar contra 46 países diferentes é algo que nunca imaginei que fosse possível. Não vamos ficar por aqui, vamos à luta por mais! Força Portugal!», diz ainda a mensagem de Ronaldo.