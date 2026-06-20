Cristiano Ronaldo tem sido alvo de muitas criticas após a entrada em falso de Portugal no Mundial 2026. Na madrugada deste sábado (noite de sexta-feira nos Estados Unidos), o capitão da Seleção deixou uma mensagem nas redes sociais.

«Foca-te no que consegues controlar», escreveu Cristiano numa história publicada no Instagram.

A frase foi publicada juntamente com uma imagem que tem no quarto - que resume toda a carreira do avançado de 41 anos até então, desde passagens pelas seleções jovens, a principal e clubes.

Já esta sexta-feira, recorde-se, Cristiano tinha também partilhado uma foto no treino da Seleção. Isto surge depois de milhares de fãs do avançado terem invadido o Instagram de outros jogadores a pedirem para respeitarem e passarem a bola ao capitão. Além disso, também as irmãs de Ronaldo têm manifestado desagrado face a vários jogadores da Seleção.

Ora veja a última mensagem do capitão de Portugal: