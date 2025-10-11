Portugal triunfou frente à Irlanda. Uma vitória arrancada a ferros já em tempo de compensação. Cristiano Ronaldo, que falhou um penálti, já reagiu à vitória lusa.

Na rede social Instagram, o capitão da Seleção publicou uma sequência de fotos e escreveu na descrição: «Mais um passo dado! Vamos!».

Ronaldo, recorde-se, permitiu a defesa de Caoimhin Kelleher numa grande penalidade na passagem do minuto 75, altura em que o nulo predominava no jogo. Rúben Neves decidiu (90+1) e deu a vitória a Portugal.

No final, Cristiano deu a volta ao estádio, tendo agradecido o apoio e pedido desculpa, provavelmente pela grande penalidade falhada.

