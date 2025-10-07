Cristiano Ronaldo recebeu esta terça-feira o Globo Prestígio na Gala Portugal Football Globes. No palco, o capitão da Seleção Nacional mostrou «orgulho» na menção e garantiu que ainda tem «alguns» anos pela frente no relvado.

«Tenho que vos confessar que hoje à tarde estava a estudar o que iria dizer neste discurso. Prémio Prestígio… será que é um prémio de final de carreira? Admito que fiquei um bocadinho nervoso, mas não pode ser! Até estive a fazer uma pesquisa no Perplexity (Inteligência Artificial) e tive uma pequena ajuda», começou por brincar o internacional português.

«Para mim isto é um motivo de grande orgulho. Não o vejo como um fim da carreira, mas sim o continuar por aquilo tudo que fiz. O meu esforço, dedicação, disciplina e 22 anos de Seleção falam por si. A paixão que tenho por vestir a camisola, ganhar troféus e até digo muitas vezes que se pudesse só jogava pela Seleção, não jogava por nenhum clube. Porque isto é o culminar e o auge de um jogador de futebol. É isso que sinto e é por isso que continuo aqui», acrescentou.

No seguimento, CR7 agradeceu aos antigos e atuais colegas de Seleção, visto que, segundo o próprio, «sozinho ninguém chega a lado nenhum»

«Quero agradecer a todos os que me ajudaram e vejo aqui ex-companheiros: o Rui (Costa), Jorge Andrade, Pepe, Beto, Quaresma e eu ainda ando aqui. Quero continuar a jogar por alguns anos, não muitos, sendo sincero. Quero agradecer a todos os treinadores que me ajudaram a chegar até aqui, porque sozinho ninguém chega a lado nenhum. Agradeço também aos meus companheiros porque aprendo muito com eles. E também a esta geração mais nova, porque aprendo todos os dias e para mim é um privilégio estar com vocês», referiu antes de falar sobre os jogos de qualificação para o Mundial 2026.

«O nosso objetivo é ganhar os dois próximos jogos (Irlanda e Hungria). O Mundial logo se verá. Devemos pensar única e exclusivamente no presente, mas é com o pensamento lá à frente. Todos temos esse sonho, mas passo a passo».

Por fim, Cristiano não se esqueceu da seleção sub-19 de futsal, que se sagrou recentemente bicampeã europeia e das Navegadoras, que têm feito um notável trabalho nos últimos anos.