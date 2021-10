Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais após a vitória frente ao Qatar (3-0), em encontro particular realizado no Estádio Algarve.



O capitão da seleção de Portugal inaugurou o marcador no dia em que passou a ser o recordista europeu de internacionalizações (181).



«O mesmo orgulho de sempre na hora de representar o meu país e de marcar com as nossas cores. Mais um teste, mais um ensaio, seguimos juntos na ambição, no sonho e no rumo inamovível que traçámos: marcar presença no histórico Mundial do Catar em 2022», pode ler-se.