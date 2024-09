Com quase 60 milhões de subscritores no seu canal de Youtube, Cristiano Ronaldo partilhou este domingo mais um vídeo com Rio Ferdinand, desta vez num desafio de escolhas entre diversos jogadores.

Entre grandes nomes do futebol como David Beckham, Ryan Giggs ou Kylian Mbappé, o internacional português terminou com uma escolha no mínimo curiosa, ao preferir Rio Ferdinand a si mesmo, ainda que num tom de brincadeira.

Veja aqui todas as escolhas de Cristiano Ronaldo: