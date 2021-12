Cristiano Ronaldo acabou pela primeira vez desde 2010 fora do pódio da Bola de Ouro, mas ainda assim foi o mais votado em oito países.

O craque português do Manchester United encabeçou as votações dos jornalistas de Macau, Moçambique, Ilhas Caimão, Países Baixos, Turquia, Nicarágua, Quiriguistão e República Centro Africana.

Do representante português, CR7 não obteve qualquer voto. Nas escolhas do jornalista Joaquim Rita para o prémio atribuído pela France Football figuram, por esta ordem de preferência, Kanté, Lewandowski, Mbappé, Jorginho e Salah.

Recorde-se que Lionel Messi ganhou esta semana a sua sétima Bola de Ouro da carreira depois de ter somado 613 pontos, superando Robert Lewandowski (580).



Por sua vez, Cristiano Ronaldo ficou em sexto lugar, tendo recolhido 178 pontos, enquanto Bruno Fernandes e Rúben Dias, receberam seis e um ponto, respetivamente, e ficaram fora do top-20.



The Ballon d'Or voting. A bit laughable in places.



Ronaldo was voted first place in eight countries: Macau, Cayman Islands, Netherlands, Nicaragua, Kyrgyzstan, Mozambique, Central African Republic and Turkey pic.twitter.com/IvofhjlRBL