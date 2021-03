Royston Drenthe já estava no Real Madrid quando Cristiano Ronaldo chegou e contou, em entrevista ao programa espanhol «El Chiringuito de Jugones», alguns pormenores curiosos.

«Antes de o Cristiano Ronaldo chegar, Sergio Ramos imitava a forma de ele bater livres. Nos treinos, na brincadeira», revelou o holandês.

«Quando o Cristiano Ronaldo chegou, o Sergio Ramos deixou e fazer isso», explicou Drenthe, que afirmou que, já nessa altura, o português «treinava a um nível diferente» e «era um exemplo na forma como cuidava do corpo para poder jogar muito tempo.»

Além de destacar o trabalho que Cristiano Ronaldo fazia no ginásio, Drenthe contra como era a relação do português com a comida. «Se fossemos com Cristiano Ronaldo a um restaurante e houvesse lá um prato de presunto, ele picava um e não voltava a tocar. Já nessa altura ele tinha noção de que se comesse o prato todo, no dia seguinte lhe custaria mais.»