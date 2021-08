Cristiano Ronaldo decidiu recorrer às redes sociais para criticar a forma como o seu nome tem sido associado a diversos clubes ao longo das últimas semanas. Curiosamente, esta segunda-feira, foi um grande amigo do jogador da Juventus a revelar que o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, tinha entrado em contacto para convencer o avançado a regressar ao clube merengue.

Carlo Ancelotti veio a público desmentir a informação de Edu Aguirre, veiculada no programa Chiringuito, e Georgina Rodríguez reagiu de forma clara: com uma gargalhada.

«Mais que o desrespeito por mim como homem e como jogador, a forma frívola como o meu futuro está a ser abordado pela imprensa é uma falta de respeito para todos os clubes envolvidos nesses rumores, assim como os seus jogadores e staff», começou por escrever Ronaldo.

O avançado da Juventus abordou diretamente o vínculo com o Real Madrid: «A minha história no Real Madrid foi escrita. Está gravada. Em palavras e números, em troféus e títulos, em recordes e em manchetes. Está no Museu, no Bernabéu e também nas mentes de todos os adeptos do clube. E para além do que consegui, lembro que nesses nove anos tive uma relação de profundo apreço e respeito pela afición merengue, um apreço e respeito que mantenho até hoje e que irei sempre preservar. Sei que os verdadeiros adeptos do Real Madrid continuarão a ter-me nos seus corações e eu terei os seus no meu.»

«Têm surgido notícias frequentes e histórias a associar-me a vários clubes em diferentes ligas, sem que ninguém se tenha preocupado sequer em descobrir a verdade. Estou a quebrar o silêncio para dizer que não posso permitir que as pessoas continuem a brincar com o meu nome. Continuo focado na minha carreira e no meu trabalho, comprometido e preparado para todos os desafios que tenho de enfrentar. Tudo o resto é só conversa», concluiu Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, de 36 anos, tem contrato com a Juventus até final da presente temporada.