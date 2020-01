Cristiano Ronaldo tornou-se na primeira pessoa a chegar aos 200 milhões de seguidores no Instagram. O jogador português tem a segunda conta com mais seguidores da aplicação, sendo apenas superado pela conta do próprio Instagram, que tem 330 milhões de seguidores.

Atrás de Ronaldo está a cantora Ariana Grande, com 173 milhões, seguida de Dwayne «The Rock» Johnson, com 170 milhões, e da cantora Selena Gómez com 167 milhões.

A lista continua com Kylie Jenner e Kim Kardashian, com 160 e 158 milhões de seguidores, respetivamente, e atrás delas, Lionel Messi, que surge no oitavo lugar das contas com mais seguidores, com 141 milhões.

A cantora Beyoncé é 9.ª com 139 milhões, e Neymar fecha o top10 com 132 milhões.

Para assinalar o feito, Cristiano Ronaldo publicou um vídeo com imagens de alguns dos melhores momentos da sua vida na aplicação.

Veja aqui: