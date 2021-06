Cristiano Ronaldo tornou-se na semana passada na primeira personalidade a chegar aos 300 milhões de seguidores no Instagram e agora o capitão da Seleção Nacional fez questão de assinalar a marca com um vídeo especial.

«300 milhões de seguidores. Que número maravilhoso. Obrigado pelo vosso apoio, sempre», escreveu o jogador português numa publicação que acompanha um vídeo que mostra um pouco do seu percurso na rede social, mas também na carreira e na vida.

No vídeo podem ver-se momentos com a camisola do Nacional, do Sporting, da Juventus, da Seleção Nacional, sem esquecer a conquista do Euro 2016, mas também imagens em família.