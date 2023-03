Rio Ferdinand recordou os anos de convivência com Cristiano Ronaldo no balneário do Manchester United. No programa de rádio Kyle and Jackie O, o antigo defesa-central admitiu alguns excessos.

«Eu e o Quinton Fortune costumávamos gozar muito com ele. Ele era muito mais novo que nós. O que fazíamos ao Cristiano era um pouco como bullying, talvez, mas só estávamos a tentar torná-lo mais forte, reforçar a sua resiliência», explica.

Os famosos duelos de ténis de mesa também foram abordados na conversa. «Costumava dar cabo dele. Ele também me vencia...eu como se fossem o número um e o número dois, como Federer e Nadal. Se os jogos fossem televisionados, teriam audiências brutais. Ele quase chorava e isso, era muito competitivo», diz Rio Ferdinand.