Prestes a atingir os 900 golos enquanto profissional, Cristiano Ronaldo manifestou recentemente a intenção de chegar aos mil golos até aos 41 anos, idade com que, admitiu, poderá terminar a carreira.

Essa idade coincide com o ano no Mundial 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, onde quererá marcar presença, mas Roberto Martínez prefere não fazer muitos planos para o futuro nem garantir a presença do melhor marcador de sempre da Seleção na próxima grande prova de seleções.

«Para todos os jogadores, depois dos 30 anos, a carreira é passo a passo. O nível dele é único. Continuar a jogar a este nível aos 39 anos, ter os dados físicos que tem, é incrível. Os objetivos individuais fazem parte da carreira dos jogadores. O nosso objetivo é coletivo. É o objetivo de tentar melhorar o que fizemos no Europeu. O Cristiano deu tudo e nós todos demos tudo. É olhar em frente. O Cristiano está num bom momento, é importante para a Seleção, mas ninguém pode falar sobre o futuro.