O selecionador nacional considerou que a presença de Cristiano Ronaldo na Casa Branca é uma «boa notícia». Roberto Martínez comentou o encontro do avançado do Al Nassr com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e considerou que o capitão representa o povo português «esteja onde estiver».

«O Cristiano, seja qual seja o seu trabalho ou clube, representa a seleção e também o povo português, esteja onde estiver. Então, para nós, é uma boa notícia e eu acredito muito no que o Cristiano pode fazer como embaixador e ajudar com o seu exemplo, não só no futebol», sublinhou o selecionador, à margem de um almoço-debate promovido pelo International Club of Portugal, em Lisboa.

Martínez também reagiu às críticas que a Seleção recebeu após a derrota em Dublin e ainda antes da goleada sobre a Arménia, que garantiu o bilhete para o Mundial 2026.

«A seleção somos todos, então as críticas e as dúvidas fazem parte. O que não gosto são críticas que não são merecidas ou mentiras, há aspetos que são diferentes e há que diferenciar aspetos maliciosos ou quando pessoas atacam a seleção nos momentos de derrota. Mas acho que a reação, o resultado e o jogo realizado contra a Arménia mostra o que temos no balneário e a seleção temos, da qual todos podemos estar muito orgulhosos», rematou.