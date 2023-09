Cristiano Ronaldo pediu nesta quarta-feira apoio às escolhas do selecionador nacional, Roberto Martínez, independentemente dos jogadores que forem convocados.

O capitão da seleção nacional foi questionado sobre as chamadas de João Cancelo e João Félix, que chegam ao estágio da seleção com menos de 45 minutos jogados esta época, e desafiado a deixar uma mensagem a jogadores que estariam em melhor forma e que ficaram de fora.

«Estou há 20 anos na seleção e não houve uma convocatória em que não houvesse controvérsia. Vamos acontecer sempre. É com o mister Roberto Martínez como foi com Fernando Santos, Carlos Queiroz, Paulo Bento. Será sempre igual», começou por responder Ronaldo.

«O que peço é que, independentemente de quem vier, em boa forma, ou menos rodados, que se apoiem as decisões do selecionador. Temos de estar com ele e olhar para o único objetivo é qualificarmo-nos para o Europeu», acrescentou.

Para o jogador de 38 anos, o importante é que Portugal consiga os objetivos, seja com os jogadores que for.

«O selecionador tem de tomar decisões e vai haver sempre controvérsia. O foco tem de ser sempre Portugal ganhar, seja com A, B ou C», sublinha.

Ronaldo foi ainda questionado sobre a intenção de ainda jogar o próximo Mundial, em 2026, mas referiu preferir pensar a curto prazo.

«Nos últimos dois anos aconteceram coisas que me fizeram pensar que a vida tem de ser vivida no momento. Já não consigo pensar a longo prazo porque de um momento para o outro tudo pode acontecer», defende.

«Ambiciono ir ao Europeu e fazer um grande Europeu, acho que isso é pensar a curto prazo – mais ou menos [risos] -, e o resto, veremos. A vida é dinâmica, por isso, enjoy de moment», concluiu.