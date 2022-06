Antigo jogador da Roma e Juventus, Angelo Di Livio declarou que o clube de José Mourinho está a tentar contratar Cristiano Ronaldo já neste mercado de transferências.

O antigo futebolista disse à rádio Retesport:

«Confirmei com várias fontes que a Roma está a tentar contratar Cristiano Ronaldo. Pelo que pude saber nos últimos dias, a Roma está mesmo a tentar e 7 de julho pode ser a data do anúncio de Cristiano em giallorosso.»

Di Livio explicou depois que a contratação de Ronaldo pela Roma «é um rumor que circula com insistência no mundo do futebol» e acrescentou: «Muitos ex-futebolistas comentam sobre isso, muitos agentes dizem isso. Além disso, conversei com um querido amigo que trabalha na televisão e que soube da negociação de Ronaldo com um diretor muito importante da Roma durante um jantar há alguns dias ».

Cristiano Ronaldo tem contrato com o Manchester United até junho de 2023.