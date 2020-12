Cristiano Ronaldo vai regressar ao Estádio do Dragão em fevereiro de 2021, pela Juventus, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O avançado português já defrontou o FC Porto na competição, em 2009, quando representava o Manchester United.



Após um empate em Manchester (2-2), o FC Porto acabou por ser afastado da prova na sequência de um golaço de Cristiano Ronaldo no recinto portista, a 15 de abril de 2009 (1-0).



Este golo do internacional luso viria a ser o vencedor do primeiro Prémio Puskas, que passou a ser atribuído anualmente, a partir dessa data.