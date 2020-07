Cristiano Ronaldo divulgou nesta sexta-feira, nas redes sociais, uma fotografia a bordo de um iate de grandes dimensões, reforçando a suspeita de uma aquisição que começou a ser preparada no início do mês, com uma deslocação à sede da Azimut em Viareggio.



«Torna os teus sonhos realidade, sempre com uma companhia especial», escreveu o português na legenda da foto da embarcação, ao lado de Georgina Rodríguez.



As reações não se fizeram esperar e Marcelo, antigo companheiro de equipa no Real Madrid, foi um dos primeiros: «E essa lancha aí?» O comentário do brasileiro, com gargalhadas à mistura, gerou inúmeros comentários.



Mehdi Benatia, que jogou com Cristiano Ronaldo na Juventus, também brincou com a situação. «Esse iate é muito pequeno para ti», escreveu o atual jogador do Al-Duhail.



Mais a sério, Tavi Castro, conhecido culturista, empresário e DJ, elogiou o iate apresentado pelo português. «Quando o teu barco é tão grande que nem o consegues meter todo na fotografia e tu ficas tão pequeno para seres reconhecido...»



Veja na galeria em anexo as imagens do iate apresentado por Cristiano Ronaldo.