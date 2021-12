Cristiano Ronaldo ultrapassou a barreira dos 800 golos na carreira profissional. Aliás, na vitória frente ao Arsenal, bisou e chegou aos 801.



Nesta sexta-feira, através das redes sociais, o internacional português congratulou-se com mais um registo histórico. «Muito feliz por ser o primeiro jogador de futebol a marcar mais de 800 golos oficiais. Que caminhada incrível e inesquecível que tem sido...»



«Obrigado a todos os meus fãs por estarem sempre ao meu lado. 801 e ainda a contar! Vamos continuar a esticar este número e a quebrar todos os recordes possíveis. Vamos fazê-los juntos, estou a contar com todos», concluiu Ronaldo.



Recentemente, o Maisfutebol falou com João Ricardo, o guarda-redes que sofreu o primeiro golo de Cristiano Ronaldo como profissional, no Sporting-Moreirense de 2002.



No vídeo que acompanha a mensagem do avançado, é recordado um sonho de menino, ainda na altura das camadas jovens do Sporting, a par de vários tentos marcantes da carreira de CR7.