Cristiano Ronaldo não foi particularmente feliz no Coreia do Sul-Portugal (2-1), contribuindo involuntariamente para o primeiro golo coreano e sendo substituído com cara de poucos amigos, com alguns comentários à mistura.

O capitão da seleção nacional festejou, ainda assim, o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2022 e o primeiro lugar no grupo, desfecho que dita um encontro com a Suíça.

Tudo isto com uma claque especial nas bancadas do recinto, já que a companheira Georgina Rodríguez acompanhou ao vivo a partida, a par dos filhos do jogador português.

VEJA AS IMAGENS.