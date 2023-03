O Al Nassr partilhou nesta segunda-feira um vídeo os bastidores da reviravolta frente ao Al Abha (2-1), garantida com golos de Cristiano Ronaldo e Anderson Talisca.

Nas imagens, destaque para a euforia do avançado português no final do encontro e para o entusiasmo que a presença de Ronaldo provoca dos adeptos. Nas bancadas, viram-se ainda camisolas e bandeiras de Portugal, para além de itens de clubes lusos.

Ora veja: