Cristianinho cumpriu na última quarta-feira o décimo aniversário de vida e teve nesta sexta-feira direito a uma festa de anos em cheio. O filho de Cristiano Ronaldo viajou com Georgina Rodriguez e com os irmãos para Madrid, onde à espera dele estava um cenário de sonho na casa que a família possui no luxuoso bairro de La Finca.

Cristiano Ronaldo Júnior encontrou um insuflável enorme para se divertir com os irmãos, muitos balões e até a piscina estava coberta de espuma. Havia bolas por todo o lado, claro, muitas, muitas bolas, taças, um escorrega insuflável e um cenário que pisca o olho à paixão pelo futebol, não fosse o filho de Ronaldo também um promissor jogador.