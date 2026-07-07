Seis participações em Mundiais, 27 jogos, 11 golos e um adeus de forma indesejada, sem o título que lhe faltava na Seleção, depois de um Europeu e duas Ligas das Nações.

Cristiano Ronaldo fez, na segunda-feira, na derrota frente à Espanha por 1-0, nos oitavos de final do Mundial 2026, o seu último jogo pela Seleção em Campeonatos do Mundo (ainda que não tenha confirmado o seu futuro na equipa nacional). Mas, nesta competição, é mesmo o adeus como atleta.

A história de Ronaldo em Mundiais começou em 2006 e acaba em 2026, tendo pelo meio as participações em 2010, 2014, 2018 e 2022. E a melhor participação portuguesa, com Ronaldo, foi precisamente logo na primeira aparição de CR7 na prova, com a chegada às meias-finais e o quarto lugar. Depois, e tal como em 2026, Portugal caiu nos “oitavos” em 2010 ante Espanha, ficou pela fase de grupos em 2014, pelos “oitavos” em 2018 e pelos “quartos” em 2022.

Único a marcar em seis Mundiais e o melhor marcador português

Na edição de despedida, fica sobretudo, para a história, não tanto a prestação coletiva lusa, mas, para Ronaldo, algumas marcas que voltou a estabelecer na sua carreira de cerca de 24 anos como futebolista profissional.

Ao ter marcado ante o Uzbequistão na fase de grupos, num jogo em que fez dois dos seus três golos no Mundial 2026 (o outro foi ante a Croácia), Ronaldo tornou-se o primeiro jogador a marcar em seis Mundiais. Ultrapassou ainda os nove golos de Eusébio para ser o melhor marcador luso de sempre em Mundiais, ainda que valha a pena lembrar que Eusébio conseguiu a dita marca só com a participação de 1966 e Ronaldo acaba com 11 golos em seis edições. Por outro lado, e falando ainda em golos, foi preciso esperar 20 anos para Ronaldo fazer um golo (o que marcou ante a Croácia) em fases a eliminar da competição.

Em 2006, Ronaldo fez seis jogos e um golo, em 2010 quatro jogos e um golo, em 2014 três jogos e um golo, em 2018 quatro jogos e quatro golos, em 2022 cinco jogos e um golo e, por fim, este ano, cinco jogos e três golos. Deixa a competição igualado com o húngaro Sándor Kocsis e com o alemão Jurgen Klinsmann com 11 golos, no nono lugar da história dos goleadores da prova.

Ronaldo tornou-se ainda, a par de Lionel Messi, o único atleta a disputar seis Mundiais… mas o desempenho individual, entre alguns jogos memoráveis ao longo destes 20 anos entre o primeiro e o último Mundial de Ronaldo, não se traduziu no tão desejado título.

Os melhores e os piores jogos

Com o auxílio do SofaScore, parceiro do Maisfutebol, recuperamos a prestação de Ronaldo ao longo dos 27 jogos que disputou em Mundiais. E o jogo em que CR7 teve nota mais elevada (9.9 em 10) foi um que Portugal até não ganhou: aquele inesquecível empate 3-3 na fase de grupos em 2018, ante Espanha, em que Ronaldo fez hat-trick. Acabou mesmo por ser na Rússia o Mundial em que Ronaldo mais golos fez, com o seu quarto e último golo na edição desse ano a ser na vitória por 1-0 ante Marrocos, desfecho que revelar-se-ia decisivo para superar a fase de grupos.

No pódio dos melhores registos, segue-se a atuação na goleada por 7-0 ante a Coreia do Norte, na fase de grupos do Mundial 2010 (9.5) e, depois, a prestação na goleada por 5-0 ante o Uzbequistão este ano, num jogo em que bisou. Curiosamente, estas duas últimas prestações foram em goleadas nas edições em que Portugal acabou por cair ante Espanha nos oitavos de final.

Por oposição, o pior registo de Ronaldo, segundo os dados do SofaScore para o nosso jornal, foi na derrota por 2-1 ante a Coreia do Sul (então treinada por Paulo Bento) no fecho da fase de grupos do Mundial 2022, num jogo para o qual Portugal já tinha entrado apurado para os oitavos de final (nota de 5.6). Segue-se a bem recente atuação no empate com a RD Congo na fase de grupos deste ano (6.1) e, no terceiro lugar, o jogo com os Países Baixos nos oitavos de final do Mundial 2006, que Portugal ganhou por 1-0 (6.4). No entanto, é preciso lembrar que, neste jogo, que ficou apelidado de «batalha de Nuremberga», Ronaldo sofreu uma dura falta de Khalid Boulahrouz logo aos seis minutos de jogo, ainda seguiu em campo, mas acabou substituído ao minuto 34.

A última dança de Ronaldo não terminou como ele esperava. Como Portugal esperava. Resta perceber se foi, ou não, a última dança pela Seleção, pela qual chega ao fim do Mundial 2026 com 233 jogos e 146 golos.