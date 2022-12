Cristiano Ronaldo é sempre Cristiano Ronaldo e nesta terça-feira as atenções continuaram a incidir sobre o capitão da Seleção Nacional, que foi suplente utilizado na goleada de Portugal à Suíça por 6-1, nos oitavos de final do Mundial 2022.

Dias após o desabafo dirigido a Fernando Santos no momento em que foi substituído no jogo com a Coreia do Sul, o mundo quis ver como reagiria o craque da Seleção a uma condição inédita. Nunca tinha sido suplente de Portugal em fases a eliminar de grandes competições: Euro 2004, Mundial 2006, Euro 2008, Mundial 2010, Euro 2012, Euro 2016, Mundial 2018 e Euro 2020.

Ao longo dos 90 minutos, o melhor marcador da história do futebol mundial e da Seleção, teve permanentemente as objetivas apontadas a ele. Como se fora das quatro linhas também estivesse a decorrer um jogo.

Cada reação de Cristiano Ronaldo foi registada e a GALERIA ASSOCIADA a este artigo é a prova disso. Pouco habituado à condição de suplente, CR7 teve todo o tipo de semblantes possíveis ao longo dos mais de 70 minutos em que esteve sentado no banco à espera de entrar: sério, aborrecido, sorridente e festivo nos golos. Umas vezes parecia alheio ao jogo, noutras ligado a ele como se estivesse lá dentro.

Os momentos a dois com Fernando Santos - que na véspera assumira não ter ficado nada feliz com o desabafo de Ronaldo (terá dito que o selecionador estava com pressa para tirá-lo de campo no jogo com os sul-coreanos) - também não deixaram, claro, de ser registados.