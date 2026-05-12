Faltavam dez segundos para o fim dos oito minutos de descontos e o estádio do Al Nassr já não cabia em si de felicidade: a festa estava instalada e Cristiano Ronaldo ia por fim ser campeão na Arábia Saudita.

Até que num lançamento lateral para a área, qualquer coisa aconteceu dentro do cérebro do guarda-redes Bento: foi por cima de um companheiro, sem nenhum adversário por perto, e meteu a bola dentro da própria baliza.

Um autogolo que fica para a história do futebol.