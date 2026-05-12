Cristiano Ronaldo
Há 1h e 9min
ABSURDO: foi assim o autogolo que travou o título do Al Nassr aos 98 minutos
Enorme fífia de Bento silenciou a festa que já se tinha instalado nas bancadas
Enorme fífia de Bento silenciou a festa que já se tinha instalado nas bancadas
Faltavam dez segundos para o fim dos oito minutos de descontos e o estádio do Al Nassr já não cabia em si de felicidade: a festa estava instalada e Cristiano Ronaldo ia por fim ser campeão na Arábia Saudita.
Até que num lançamento lateral para a área, qualquer coisa aconteceu dentro do cérebro do guarda-redes Bento: foi por cima de um companheiro, sem nenhum adversário por perto, e meteu a bola dentro da própria baliza.
Um autogolo que fica para a história do futebol.
AL-HILAL EMPATA AO CAIR DO PANO 😱— sport tv (@sporttvportugal) May 12, 2026
Desentendimento na defesa do Al-Nassr deixa os rivais ainda a sonhar com o título 🥶#sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #LigaSaudita #AlNassr #AlHilal #BetclicSaudita pic.twitter.com/QcAVh17cfE
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