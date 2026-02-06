Cristiano Ronaldo mantém o braço de ferro com os responsáveis sauditas, queixando-se de favorecimento ao Hilal, tendo por isso voltado a falhar um jogo do Al Nassr: neste caso, não foi um jogo qualquer, foi o clássico com o Al Ittihad.

Ronaldo não esteve, portanto, no confronto entre Jorge Jesus e Sérgio Conceição e agora já sabemos o que estava a fazer: Georgina Rodriguez mostrou o internacional português em casa, a brincar com a filha (que estava a fazer uns desenhos), pouco antes do início do jogo.