Cristiano Ronaldo
Há 16 min
Al Nassr-Al Ittihad? Georgina mostra o que Ronaldo estava a fazer
Internacional português estava em casa a brincar com a filha
Internacional português estava em casa a brincar com a filha
Cristiano Ronaldo mantém o braço de ferro com os responsáveis sauditas, queixando-se de favorecimento ao Hilal, tendo por isso voltado a falhar um jogo do Al Nassr: neste caso, não foi um jogo qualquer, foi o clássico com o Al Ittihad.
Ronaldo não esteve, portanto, no confronto entre Jorge Jesus e Sérgio Conceição e agora já sabemos o que estava a fazer: Georgina Rodriguez mostrou o internacional português em casa, a brincar com a filha (que estava a fazer uns desenhos), pouco antes do início do jogo.
RELACIONADOS
VÍDEO: Al Nassr, sem CR7, bate Conceição e mantém pressão sobre o Al Hilal
Georgina deu os parabéns a Ronaldo um dia depois (outra vez)
Arábia Saudita: Jorge Jesus continua em silêncio sobre Ronaldo
Conceição «atira-se» ao árbitro após derrota: «Duas más decisões...»
Conceição a ser Conceição: no fim do jogo foi direto ao quarto árbitro
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS