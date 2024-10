Esta sexta-feira, o Al Nassr visita o terreno do Al Kholood, na oitava jornada do campeonato saudita, com especial destaque para a ausência de Cristiano Ronaldo nos convocados.

O capitão do Al Nassr tem sido peça fundamental da equipa, com um total de 11 jogos, nove golos e três assistências. Até ao momento não tinha falhado qualquer jogo na liga.

Por outro lado, o português Otávio é um dos escolhidos de Stefano Pioli para o onze titular.