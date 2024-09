Alex Telles deu uma entrevista ao Globoesporte durante a qual abriu o livro sobre Cristiano Ronaldo: disse que ele foi muito influente na ida do próprio Alex Telles para o Al Nassr, que ele tem influência em tudo no clube e que até tem um prato próprio só para ele às refeições.

«Ele tem a refeição dele própria. O prato dele é diferente do resto da equipa, é um prato feito especificamente para ele e mal nos sentamos o nutricionista vem logo com o prato dele. É sempre o primeiro a ser servido», revelou o antigo lateral do FC Porto.

«Come muitas coisas naturais, quinoa, abacate, salmão. Depois fica a olhar para os pratos dos outros. Eu até brincava: pô, você está com fome, mané!»

No entanto, os hábitos de Cristiano Ronaldo acabam por influenciar toda a equipa, garante.

«Quando é para ir buscar a sobremesa, o pessoal até ficava com receio, ficava assim a olhar, a ver o que ele fazia. Porque ele é fit e gostamos de seguir o exemplo dele. Então não sabemos bem o que fazer com a sobremesa», referiu.

«Por exemplo, ele comia uma coisa antes de um jogo. Então no jogo seguinte também queríamos. Se lhe faz bem a ele também deve fazer-me bem a mim. Ele toma sempre uma proteína pós-almoço. Então quinze dias depois, já vinham vinte proteínas, os outros jogadores também queriam, para ver se havia ali alguma magia.»

A autoridade de Ronaldo, de resto, não se nota apenas à mesa.

«O Cris tem poder em todo o lado», diz Alex Telles, antes de deixar implícito que ele teve também muita influência na contratação de Luís Castro.

«Pela imagem dele, a experiência, tudo o que conquistou, a opinião dele é muito forte. Tudo o que envolve o nome de Ronaldo envolve uma grande equipa que está à volta dele e ele quer sempre os melhores ao lado dele», acrescentou.

«Ele facilitou a minha ida para o Al Nassr, por exemplo. Quando começaram a surgir as primeiras conversas, ele ligou-me. ‘Anda para cá, vamos desfrutar juntos, o país está a evoluir, o futebol está a ficar bom, vem mais este e este jogador, vamos fazer uma equipa forte, anda para cá’. Ter um convite deste jeito, não tem como dizer que não. Depois houve uma altura em que as coisas pareciam estar a complicar-se e ele ligou-me, disse que ia resolver e que ia dar tudo certo. Quando chegamos ao clube, sabendo que o Ronaldo influenciou a nossa ida, sentimos a responsabilidade, temos de justificar a aposta dele.»

E fora de campo, como é Cristiano Ronaldo?

«Ele é um fora de série. É muito porreiro e gosta dos brasileiros. É uma pessoa muito próxima do Brasil, até por ser português, sentava-me ao lado dele nas refeições no hotel e por isso acabou por ser normal trocar ideias, mandar piadas, dar risadas. É um privilégio ter podido partilhar três anos com ele e ver a rotina dele. De facto, ele é um exemplo», revelou.

«Ele dava-se bem com toda a gente, mas estava mais com os estrangeiros. Eu, o Talisca, o Otávio, enfim. Para nós, que estamos mais tempo com ele, acaba por ser uma pessoa normal. Mas os novos que chegam ao clube, quando o encaram pela primeira vez, ficam meio assustados. Ainda agora enviei uma mensagem ao Wesley, a perguntar-lhe se já o tinha visto, e ele respondeu logo que não sabia nem o que fazer quando o viu.»