António Silva e a entrevista de Ronaldo: «Não ligamos muito a isso»

Quando António Silva nasceu, a 30 de outubro de 2003, Cristiano Ronaldo estava a dar os primeiros passos no Manchester United.

Na véspera do Portugal-Nigéria, o último jogo antes da partida da equipa das quinas para o Qatar, o jovem defesa foi confrontado com isso mesmo e sobre o que significava para ele trabalhar ao lado de uma das maiores super-estrelas da história do futebol.

«Cresci já a ver o Cristiano jogar. Não me lembro de ver futebol sem Cristiano. É um grande exemplo e estou a tentar aprender ao máximo com ele e também com outros jogadores aqui que me podem ajudar, porque só assim vou ficar melhor jogador», disse.

O defesa do Benfica foi ainda questionado sobre a recente (e polémica) entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan e o impacto que ela podia ter no restante grupo de trabalho, que tem agora ainda mais a atenção dos media. «É um caso pessoal do Cristiano, nós não ligamos muito a isso. Temos de respeitar a decisão do Cristiano e o mais importante é estarmos todos juntos para representar a Seleção da melhor forma no Mundial», reagiu.