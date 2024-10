O invasor do relvado de Hampden Park, durante o Escócia-Portugal, da passada terça-feira, tentou chegar a Cristiano Ronaldo mas foi impedido pelos seguranças presentes no relvado. Em declarações à versão escocesa do The Sun, Hawdin Ezzat, iraquiano de 23 anos, garante que voltaria a fazer o mesmo «100 mil vezes».

Na Escócia desde 2021, o curdo está a aprender inglês após ter fugido de uma zona do Iraque onde a sua etnia sofre discriminação pelas autoridades.

«Para muitas pessoas, pode não ter sido nada de especial. Mas, para mim, foi uma noite histórica. Depois de saber que a Escócia ia defrontar Portugal na Liga das Nações, soube que Cristiano Ronaldo viria cá. Planeei entrar em campo. Nem sequer me questionei o que aconteceria se o fizesse», explica.

Hawdin disse que estava a «rezar» todos os dias para que Ronaldo não se lesionasse nos dias que antecederam o jogo.

«Durante a segunda parte, por volta dos 80 minutos, pensei: 'Está na altura'. Saltei a barreira e corri para o Ronaldo como um apaixonado. Era o meu sonho. Mas, infelizmente, não era a noite dele. Queria abraçá-lo e tirar uma fotografia com ele. Não consegui fazer nada disso», continua Hawdin.

«O meu principal objetivo era falar com ele. Enquanto corria para ele, gritava: 'És o melhor do mundo', em espanhol. Sou fã dele desde os meus seis ou sete anos de idade. Nessa altura, só tínhamos uma pequena televisão no quarto do meu pai. Éramos muito pobres. Costumava ver imensas imagens do Ronaldo», recorda o jovem.

Deixando elogios à polícia escocesa, Ezzat revela que esteve preso durante 12 horas e que ainda lhe dói um joelho, após ser placado pelos seguranças. «Valeu a pena, mas acho que vou ser banido de Hampden. Voltaria a fazê-lo 100 mil vezes. Espero encontrá-lo um dia», termina.

Depois do jogo, o incidente mereceu críticas por parte de Roberto Martínez, selecionador nacional, lamentando a frequência destes episódios.