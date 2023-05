O Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo, perdeu esta quarta-feira em casa do Al-Taawon, por 2-1, em jogo da 25.ª jornada do campeonato saudita.

Fahad Al Rashidi bisou (17m e 67m) bisou para dar vantagem à formação da casa, antes de Hamdallah reduzir para a formação do técnico português a 13 minutos dos 90.

Com este resultado, o Al-Ittihad continua na liderança da tabela classificativa, mas agora com apenas três pontos de vantagem face ao Al Nassr, de Cristiano Ronaldo. O Al-Taawon está no quinto lugar, com 40 pontos.