Este sábado, o Al Nassr recebeu e venceu o Al Orubah, de Álvaro Pacheco, por 3-0, e somou a quinta vitória consecutiva com Stefano Pioli no comando.

O primeiro golo surgiu aos 17 minutos, autoria de Cristiano Ronaldo, que não vacilou na marca dos onze metros e marcou o 905.º golo da carreira. Destaque para o futebolista português, que marca há quatro jogos consecutivos e faturou em todos os jogos menos um.

Cristiano Ronaldo voltou a aparecer e o Al Nassr aumentou a vantagem para 2-0. O internacional encontra Sadio Mané na área e o senegalês rematou com força para o fundo das redes.

Com Otávio a titular, o Al Nassr chegou aos 3-0 no minuto 71, com Mané a bisar.

Relativamente à classificação, o Al Nassr está em terceiro lugar, com 14 pontos. O Al Orubah, orientado por Álvaro Pacheco, está em 11.º, com sete.