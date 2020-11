Georgina Rodriguez não descura a forma física, mostrando-se em vários momentos nas redes sociais a exercitar-se. Ora uma da últimas partilhas no Instagram mostra a namorada de Cristiano Ronaldo a fazer ioga, mas não é uma sessão de ioga qualquer: Georgina Rodriguez surge no iate de Cristiano Ronaldo, em alto mar, numa cenário fantástico de comunhão com a natureza, no qual o horizonte apenas mostra o mar e as montanhas. «Entre o mar e o céu», escreveu a espanhola.

Pois, pois, assim é fácil manter a forma física, ó Georgina.